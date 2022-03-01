Обстрел произошел около 12:00 в селе Дачное Одесского района.

Важно Обстрел Харьковской ОГА: не менее 10 погибших

В результате этого повредился газовый трубопровод, загорелись девять домов и гараж. К сожалению, 1 человек погиб и 2 человека пострадали.

В связи с обстрелами подразделения ГСЧС отведены на безопасное расстояние. Информация уточняется,

– сообщили в ГСЧС.

Ранее окупанты нанесли ракетный удар по воинской части вблизи Измаила. Враг 28 февраля хотел нарушить воздушное пространство Одессы. Однако, к счастью, ничего не вышло. Помешала система противовоздушной обороны.

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