Обстріл стався приблизно о 12:00 у селі Дачне Одеського району.

Важливо Обстріл Харківської ОДА: щонайменше 10 загиблих

Внаслідок цього пошкодився газовий трубопровід, загорілися дев'ять будинків та гараж. На жаль, 1 людина загинула та 2 особи постраждали.

У зв'язку з обстрілами підрозділи ДСНС відведені на безпечну відстань. Інформація уточнюється,

– повідомили у ДСНС.

Раніше окупанти завдали ракетного удару по військовій частині поблизу Ізмаїла. Ворог 28 лютого хотів порушили повітряний простір Одеси. Однак, на щастя, нічого не вийшло. Перешкодила система протиповітряної оборони.

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