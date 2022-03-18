Изменником оказался 31-летний житель пгт Сергеевка.
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Он наладил "сотрудничество" с военными-преступниками России. Мужчина передавал им информацию о местонахождении различных стратегических объектов в Украине.
В его доме правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и жесткий диск. На этой технике выявили доказательства причастности к преступной деятельности, в частности:
- скриншоты,
- фото объектов военной инфраструктуры,
- соответствующая переписка с оккупантами.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье №110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). В дальнейшем расследование будет осуществляться Управлением СБУ в Одесской области.
К слову, в Харьковской области депутат поселкового совета от политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" готовился к захвату оккупантами государственной власти. В офисе Генпрокурора ему уже сообщили о подозрении.
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