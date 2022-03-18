Зрадником виявився 31-річний житель смт Сергіївка.
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Він налагодив "співпрацю" з військовими-злочинцями Росії. Чоловік передавав їм інформацію про місцезнаходження різних стратегічних об’єктів в Україні.
У його помешканні правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбуки та жорсткий диск. На цій техніці виявили докази причетності до злочинної діяльності, зокрема:
- скріншоти,
- фото об’єктів військової інфраструктури,
- відповідне листування з окупантами.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею №110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Надалі розслідування здійснюватиме Управління СБУ в Одеській області.
До слова, на Харківщині депутат селищної ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" готувався до захоплення окупантами державної влади. В Офісі Генпрокурора йому вже повідомили про підозру.
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