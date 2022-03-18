Зрадником виявився 31-річний житель смт Сергіївка.

До теми Вбивства дітей та агресивна війна: в Офісі Генпрокурора назвали воєнні злочини Росії

Він налагодив "співпрацю" з військовими-злочинцями Росії. Чоловік передавав їм інформацію про місцезнаходження різних стратегічних об’єктів в Україні.

У його помешканні правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбуки та жорсткий диск. На цій техніці виявили докази причетності до злочинної діяльності, зокрема:

скріншоти,

фото об’єктів військової інфраструктури,

відповідне листування з окупантами.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею №110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Надалі розслідування здійснюватиме Управління СБУ в Одеській області.

Увага! Якщо Вам надходять пропозиції співпраці на користь окупанта, негайно повідомляйте про це правоохоронні органи.

До слова, на Харківщині депутат селищної ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" готувався до захоплення окупантами державної влади. В Офісі Генпрокурора йому вже повідомили про підозру.

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