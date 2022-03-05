Сейчас в регионе официально подтвердили сбитие 3 российских самолетов. Задержаны 3 летчика.
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Мы будем драться за нашу Одессу несмотря ни на что, можете быть уверенными – мы победим,
– заявил Максим Марченко.
В регионе уже завершили эвакуацию детей-сирот в Польшу и Румынию.
Как готовится Одесская область:
- ОГА провели совещания с представителями силы обороны и решили ключевые вопросы с организацией отпора агрессору.
- В каждом районе Одесской области образуют специализированные продовольственные склады, чтобы при любой ситуации Одесская область не имела проблем с пищевыми продуктами.
- В регионе начали сбор подписей на обращение к странам НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной.
- Также уже устанавливают новые блокпосты на ключевых направлениях и усиливают контроль за дорогами, чтобы исключить деятельность диверсионно-разведывательных групп.
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