Об этом он сказал в своем обращении утром, 13 апреля. Сергей Братчук подчеркнул, что оккупанты не оставляют небо над областью спокойным.

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Ракетные удары по области все еще возможны

Обстрелов не было, хотя враг пытается активизировать воздушную разведку,

– подчеркнул Братчук.

Смотрите видеообращение Сергея Братчука от 13 апреля:

В то же время он добавил, что Силы обороны эффективно выполняют свою работу и сдерживают оккупантов от активных действий. Но не исключается вероятность нанесения ракетных ударов.

Поэтому мы призываем вас не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Как только они раздадутся – отправляйтесь в укрытие. Это может спасти вам жизнь.

Заметим, что шторм в Черном море в очередной раз не позволил российскому десанту высадиться в Одесской области. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

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