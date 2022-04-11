Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

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По его словам, россияне уже устраивали демонстрации с десантными кораблями, пытаясь обстреливать побережье Одесщины с моря.

Впрочем, следует понимать, что без дополнительного сухопутного контингента, без поддержки дополнительных войск с суши высадить десант будет практически невозможно или очень сложно. Или этот десант станет хорошей целью для украинских сил обороны. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Как рассказал Мусиенко, в этой ситуации многое зависит от развития событий на Южнобужском направлении. Насколько известно, там удалось остановить продвижение противника.

Оккупанты не могут продвигаться дальше, обойти Николаев. В то же время, украинские силы обороны там еще и контратакуют.

Поэтому пока противнику не удается форсировать Южный Буг, можно сказать, что его намерения захватить Одессу безуспешны, –

отметил военный эксперт.

Кроме того, если Украина будет в дальнейшем укреплять оборону и получать дополнительные виды вооружения, говорить о успехе проведения сухопутной операции оккупантов не приходится.