Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, росіяни вже влаштовували демонстрації з десантними кораблями, намагаючись обстрілювати узбережжя Одещини з моря.

Втім, треба розуміти, що без додаткового сухопутного контингенту, без підтримки додаткових військ з суші висадити десант буде практично неможливо чи надзвичайно складно. Або цей десант стане хорошою мішенню для українських сил оборони. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Як розповів Мусієнко, у цій ситуації багато залежить від розвитку подій на Південнобузькому напрямку. Наскільки відомо, там вдалося зупинити просування противника.

Окупанти не можуть просуватися далі, обійти Миколаїв. Водночас українські сили оборони там ще й контратакують.

Тому поки противнику не вдається форсувати Південний Буг, можна сказати, що його наміри захопити Одесу не матимуть успіху, –

зазначив військовий експерт.

Крім того, якщо Україна надалі зміцнюватиме оборону та отримуватиме додаткові види озброєння, говорити про якийсь успіх проведення сухопутної операції окупантів не доводиться.

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