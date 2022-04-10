Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Варте уваги Ризик нападу з Чорного моря існує, – речник Одеської ОВА

Він повідомив, що протягом 10 квітня по Одесі ворог не завдав жодного удару.

Щодо сил протиповітряної оборони, то у нас є дуже гарний рахунок. По літаках: на нашу користь точно 7:0,

– зазначив речник Одеської ОВА.

Після цього росіяни перестали літати цими літаками над Одещиною. Братчук додав, що ворог зрозумів, що це – "сухий рахунок". Натомість тепер окупанти завдають удари ракетами з відстані.

Він додав, що з моря існує постійна загроза і це не лише ракети. Однак висадка ворожого десанту на Одещині – неможлива.

Братчук розповів про загрозу в Одесі: дивіться відео