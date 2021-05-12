1,5 тысячи долларов за замалчивание: полицейский в Одесской области требовал взятку
Чиновник Нацполиции требовал взятку за то, чтобы не вносить данные в единый реестр досудебных решений. Дело касалось хищения государственных денег при ремонте дороги в Одесской области.
Источник:ГБР
Работники Государственного бюро расследований задержали полицейского на "горячем". Это произошло 11 мая во время получения денег.
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Что известно об инциденте
- Взяточником оказался начальник сектора дознания одного из отделений Березовского районного отдела полиции в Одесской области.
- Он требовал 1,5 тысячи долларов за то, что не будет вносить сведения об уголовном правонарушении.
Взятка в 1,5 тысячи долларов / Фото ГБР
- Оплатить это молчание должен был другой чиновник, причастный к растрате государственных средств.
- Это касалось оплаты ремонта дорожного покрытия в селе Николаевка.
- Там также проводят обыски среди лиц, причастных к растрате госсредств.
В ГБР задержали чиновника в момент получения взятки / Фото ГБР
Что грозит полицейскому
- Сейчас суд должен рассмотреть вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления.
- Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
- За это копа-чиновника могут посадить на срок от 5 до 10 лет и конфисковать имущество.
Нарушителя задержали на "горячем" / Фото ГБР
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