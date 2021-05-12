Чиновник Нацполиции требовал взятку за то, чтобы не вносить данные в единый реестр досудебных решений. Дело касалось хищения государственных денег при ремонте дороги в Одесской области.

Работники Государственного бюро расследований задержали полицейского на "горячем". Это произошло 11 мая во время получения денег. К теме 3 тысячи долларов за "легкую" статью: ГБР задержало на взятке львовского полицейского – фото Что известно об инциденте Взяточником оказался начальник сектора дознания одного из отделений Березовского районного отдела полиции в Одесской области.

Он требовал 1,5 тысячи долларов за то, что не будет вносить сведения об уголовном правонарушении.

Взятка в 1,5 тысячи долларов / Фото ГБР Оплатить это молчание должен был другой чиновник, причастный к растрате государственных средств.

Это касалось оплаты ремонта дорожного покрытия в селе Николаевка.

Там также проводят обыски среди лиц, причастных к растрате госсредств.

В ГБР задержали чиновника в момент получения взятки / Фото ГБР Что грозит полицейскому Сейчас суд должен рассмотреть вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

За это копа-чиновника могут посадить на срок от 5 до 10 лет и конфисковать имущество.

Нарушителя задержали на "горячем" / Фото ГБР