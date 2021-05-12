Посадовець Нацполіції вимагав хабар за те, щоб не вносити дані у єдиний реєстр досудових рішень. Справа стосувалася розкрадання державних грошей під час ремонту дорогу на Одещині.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали поліцейського на "гарячому". Це сталося 11 травня під час одержання грошей. До теми 3 тисячі доларів за "легку" статтю: ДБР затримало на хабарі львівського поліцейського – фото Що відомо про інцидент Хабарником виявився начальник сектору дізнання одного з відділень Березівського районного відділу поліції в Одеській області.

Він вимагав 1,5 тисячі доларів за те, що не вноситиме відомості про кримінальне правопорушення.

Хабар у 1,5 тисячі доларів / Фото ДБР Оплатити це мовчання мав інший посадовець, причетний до розтрати державних коштів.

Це стосувалося оплати ремонту дорожнього покриття у селі Миколаївка.

Там також проводять обшуки серед осіб, причетних до розтрати держкоштів.

У ДБР затримали посадовця в момент отримання хабаря / Фото ДБР Що загрожує поліцейському Наразі суд має розглянути питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Відкрито кримінальну справу за статтею вимагання та отримання неправомірної вигоди.

За це копа-посадовця можуть ув'язнити на строк від 5 до 10 років та конфіскувати майно.

Порушника затримали на "гарячому" / Фото ДБР