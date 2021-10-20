На видео из телеграмм видно, как женщины ругают и бьют водителя. В сети говорят, что на место вызвали полицию, которая составила протокол.

Обратите внимание Взял след к месту укрытия: пес смог разыскать похищенную девочку

Очевидцы совершили самосуд

В Одесской области женщина на авто сбила беременную собаку. После ДТП она покинула пса и поехала дальше и пыталась скрыться. Однако женщине не удалось убежать далеко. Ей помешали это сделать очевидцы, которые начали кричать вслед.

В Килие женщина сбила беременную собаку и хотела сбежать / Фото с телеграмму "х**вая Одесса"

Водитель остановилась и вышла из авто, но на замечание местных ответила агрессивно. Люди возмутились и решили ее проучить. Две женщины набросились на виновницу и избивали ее. Другие свидетели подстрекали их и снимали это на видео.

Как очевидцы били водителя: видео с телеграма "Одесса INFO"