В эфире 24 канала это подтвердил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Важно О втором фронте пока не говорится, – Братчук о ситуации в Приднестровье

Он привел пример задержания человека, у которого дома обнаружили боеприпасы и оружие. Можно провести параллели, что он действительно причастен к каким-либо диверсионным действиям.

Что касается коллаборантов и так называемых агитаторов в социальных сетях – их обнаруживают. Скажем так, уровень их обнаружения стал гораздо больше. Практически каждый день находят таких людей,

– сообщил Сергей Братчук.

По его словам, одесситы также очень активно работают и помогают в этом направлении. Почти все их данные – подтверждаются.

Сергей Братчук добавил, что, возможно, на это натолкнул пример Николаева. Ведь там пытались выявить корректировщиков и объявляли удлиненный комендантский час.

Смотрите видео: Братчук о ситуации в Одессе

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