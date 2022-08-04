Враг запустил ракету из крымского направления

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что враг пытался ударить по Одесчине противокорабельной ракетой "Оникс". Враг выпустил смертоносную ракету из крымского направления.

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Как отметили в ОК "Юг", российская ракета разорвалась в воздухе на подлете к суше.

Что известно о предыдущем обстреле Одесчины

Предыдущий раз враг атаковал Одесскую область 31 июля. Около 17:30 жители Одессы начали сообщать о взрывах.

В Одесской районной государственной администрации рассказали, что враг нанес удар по территории одной из общин Одесского района и попал в карьер.

Впоследствии в оперативном командовании "Юг" рассказали, что Одесчина была атакована двумя ракетами типа "Искандер". Ракеты были выпущены из временно оккупированного Крыма.

От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки.

Ракетные обстрелы 4 августа

Оккупанты продолжают обстреливать все регионы Украины. В ночь на 4 августа под огнем врага оказались сразу два района Николаева. По предварительной информации, из-за обстрелов повреждены жилые дома, в которых выбиты окна и повреждена крыша.

Также враг еще раз обстрелял Харьковскую область. российские оккупанты запустили ракеты С-300 по Харькову из Белгородской области. В результате атаки образовались две воронки диаметрами 7 и 8 метров.

Неспокойно 4 августа было и в Запорожье. россияне ударили по окрестностям одного из районов города в Запорожской области и попали в объект инфраструктуры.

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