Ворог запустив ракету з кримського напрямку

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ворог намагався вдарити по Одещині протикорабельною ракетою "Онікс". Ворог випустив смертоносну ракету з кримського напрямку.

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Як зазначили в ОК "Південь", російська ракета розірвалася у повітрі на підльоті до суходолу.

Що відомо про попередній обстріл Одещини

Попередній раз ворог атакував Одеську область 31 липня. Близько 17:30 жителі Одеси почали повідомляти про вибухи.

В Одеській районній державній адміністрації розповіли, що ворог завдав удару по території однієї з громад Одеського району та влучив у кар'єр.

Згодом в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що Одещину було атаковано двома ракетами типу "Іскандер". Ракети були випущені з тимчасово окупованого Криму.

Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові пастки.

Ракетні обстріли 4 серпня

Окупанти продовжують обстрілювати всі регіони України. У ніч проти 4 серпня під вогнем ворога опинилися відразу два райони Миколаєва. За попередньою інформацією, через обстріл пошкоджено житлові будинки, в яких вибиті вікна та пошкоджений дах.

Також ворог вкотре обстріляв Харківську область. російські окупанти запустили ракети С-300 по Харкову з Бєлгородської області. Унаслідок атаки утворилися дві воронки діаметрами 7 та 8 метрів.

Неспокійно 4 серпня було і на Запоріжжі. росіяни вдарили по околицях одного з районів міста у Запорізькій області та влучили в об'єкт інфраструктури.

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