Людям слід залишатись в укриттях. Офіційних коментарів від влади поки немає. Однак в місцевих телеграм-каналах повідомляють, що над містом здіймається дим.

Важливо Найстрашніша ніч за час війни: окупанти гатили по Миколаєву ракетами С-300 і "Смерчами"

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 17:34. Крім того, сирени пролунали на Миколаївщині та Запоріжжі.

О 17:50 повідомили про звуки вибухів у кількох районах Харкова та області. Щоправда, повітряної тривоги у регіоні немає.



Дим над Одесою / Фото "Суспільне"

Є серйозна загроза обстрілів

В оперативному командуванні "Південь" повідомили про максимально високу загрозу ракетного обстрілу з боку російських окупантів з моря. Річ у тім, що 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту росії маневрують поблизу кримського узбережжя. Там є 6 носіїв крилатих ракет "Калібр" – 44 ракети, а також 4 десантних кораблі.

Враховуючи тяжіння ворога до сакральності і визначних дат, загроза ракетної атаки з моря є максимально високою,

– наголосили в ОК "Південь".

Тому наполегливо закликають не нехтувати повітряною тривогою.

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