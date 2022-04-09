Об этом рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала.

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По его словам, ракеты по области враг выпускает из оккупированного Крыма. В то же время оборона Одесской области реагирует на все действия российских военных.

У нас достаточно сил и средств для того, чтобы отбить атаки врага,

– подчеркнул он.

Братчук говорит, что с первого дня войны были соответствующие меры защиты побережья Одесской области и воздушного пространства. "Но нам надо больше современных средств ПВО", – добавил он.

К слову, российские захватчики 8 апреля нанесли ракетный удар возле Одессы. К счастью, обошлось без жертв. В результате угрозы дальнейших атак по Одесской области, там ввели комендантский час – с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля.

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