Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил о текущей ситуации в области. В частности, рассказал об очередной атаке россиян.

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Россияне нанесли ракетный удар неподалеку от Одессы

Сегодня (8 апреля – 24 канал) враг нанес ракетный удар неподалеку от Одессы,

– отметил Марченко.

Он добавил, что, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, глава ОВА из-за обстрела вокзала в Краматорске и угрозы дальнейших атак на Одесскую область ввел на территории области комендантский час – с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля. В этот период людям нельзя находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.