В мэрии Одессы сообщили, что получили такую ​​информацию от Оперативного командования "Юг". Другие подробности о вражеском ударе пока не сообщали.

Важно Одесситам запрещено гулять по пляжам из-за опасности натолкнуться на мины

Не публикуйте информацию об атаке и ее последствиях

"Напоминаем о недопустимости публикаций фото и видео, разглашения обстоятельств и геолокации. Доверяйте достоверным источникам и не помогайте врагу", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! Ранее в Одесской ОВА рассказали, что оккупанты продолжают вести воздушную разведку объектов военной инфраструктуры в области.

Предыдущие атаки по Одесской области

Накануне оккупанты в очередной раз пытались атаковать Одесщину – выпустили российскую ракету морского базирования "Калибр". Впрочем, ВСУ сбили ее в районе областного центра. К сожалению, перед этим врагу удалось уничтожить резервуары с горючим и повредить хозяйственные постройки.

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