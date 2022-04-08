В мэрии Одессы сообщили, что получили такую информацию от Оперативного командования "Юг". Другие подробности о вражеском ударе пока не сообщали.
Важно Одесситам запрещено гулять по пляжам из-за опасности натолкнуться на мины
Не публикуйте информацию об атаке и ее последствиях
"Напоминаем о недопустимости публикаций фото и видео, разглашения обстоятельств и геолокации. Доверяйте достоверным источникам и не помогайте врагу", – говорится в сообщении.
Предыдущие атаки по Одесской области
Накануне оккупанты в очередной раз пытались атаковать Одесщину – выпустили российскую ракету морского базирования "Калибр". Впрочем, ВСУ сбили ее в районе областного центра. К сожалению, перед этим врагу удалось уничтожить резервуары с горючим и повредить хозяйственные постройки.
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