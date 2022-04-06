Одесская военная администрация напоминает одесситам и гостям города об опасности прогулок на пляже. Наши герои оставили там много "сюрпризов" для оккупантов.
Читайте также Россияне заминировали жителю Киевской области багажник: мужчина погиб
Минная опасность
Система обороны города и области включает в себя минирование определенных территорий, в частности, морского побережья, где враг может попытаться осуществить высадку десанта.
Прогулка по пляжу может обернуться трагедией, поэтому местных жителей и гостей Одессы просят ни в коем случае не ходить по пляжам и побережью. Все мины опасны и нередки, поэтому безопасно обойти заминированную территорию просто невозможно.
Смотрите также – "Российские пилоты уже боятся лететь в Украину": сбитых вражеских самолетов становится все меньше: видео