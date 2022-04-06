Одесская военная администрация напоминает одесситам и гостям города об опасности прогулок на пляже. Наши герои оставили там много "сюрпризов" для оккупантов.

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Минная опасность

Система обороны города и области включает в себя минирование определенных территорий, в частности, морского побережья, где враг может попытаться осуществить высадку десанта.

Прогулка по пляжу может обернуться трагедией, поэтому местных жителей и гостей Одессы просят ни в коем случае не ходить по пляжам и побережью. Все мины опасны и нередки, поэтому безопасно обойти заминированную территорию просто невозможно.

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