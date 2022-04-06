Одеська Військова Адміністарція нагадує одеситам та гостям міста про небезпеку прогулянок на пляжі. Наші герої залишили там багато "сюрпризів" для окупантів.

Читайте також Росіяни замінували жителю Київщини багажник: чоловік загинув

Мінна небезпека

Система оборони міста та області включає в себе мінування певних територій, зокрема, морського узбережжя, де ворог може спробувати здійснити висадку десанту.

Прогулянка пляжем може обернутися трагедією, тож місцевих мешканців та гостей Одеси просять у жодному випадку не ходити пляжами та узбережжям. Усі міни небезечні та непоодинокі, тому безпечно оминути заміновану територію просто неможливо.

Дивіться також – “Російські пілоти вже бояться летіти в Україну”: збитих ворожих літаків стає все менше: відео

в