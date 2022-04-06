Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про мінування окупантами доріг та машин українців, а також нещасні випадки у результаті цього.

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На Київщині чоловік загинув через замінування багажника

Житель Київщини загинув від отриманих ран внаслідок замінування багажника його автомобіля рашистами,

– зазначила Денісова.

Вона також розповіла і про інший трагічний інцидент – цивільний автомобіль під час руху ґрунтовою дорогою між селами Рудницьке та Перемога Баришівської територіальної громади Броварського району Київської області підірвався на ворожій міні. Водій авто загинув, ще один пасажир дістав тілесні ушкодження.

Загалом на звільнених територіях Бучі, Гостомеля, Ірпеня правоохоронні органи та територіальна оборона знаходять все більше замаскованих вибухових пристроїв. Місцевим жителям туди краще зараз не повертатися, аби не наражатися на небезпеку.

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