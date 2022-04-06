Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о минировании оккупантами дорог и машин украинцев, а также несчастных случаях в результате этого.

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На Киевщине мужчина погиб из-за заминирования багажника

Житель Киевщины погиб от полученных ран в результате заминирования багажника его автомобиля рашистами,

– отметила Денисова.

Она также рассказала и о другом трагическом инциденте – гражданский автомобиль во время движения по грунтовой дороге между селами Рудницкое и Победа Барышевской территориальной общины Броварского района Киевской области подорвался на вражеской мине. Водитель погиб, еще один пассажир получил телесные повреждения.

В целом, на освобожденных территориях Бучи, Гостомеля, Ирпеня правоохранительные органы и территориальная оборона находят все больше замаскированных взрывных устройств. Местным жителям туда лучше сейчас не возвращаться, чтобы не подвергаться опасности.

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