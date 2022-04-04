Сейчас на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, работают сотрудники ГСЧС. По факту ракетного обстрела начато расследование.

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Еще одно преступление России

По данным следствия, утром 3 апреля 2022 года военнослужащие России нанесли ракетные удары по территории нефтеперерабатывающего завода и нефтехранилищ в Одессе. Сообщается, что в результате удара:

уничтожены резервуары с горючим,

повреждены хозяйственные постройки,

повреждены газовые коммуникации.

Также из-за ракетного обстрела подверглись существенным разрушениям объекты гражданской инфраструктуры, которые располагались рядом.

Одного человека госпитализировали

Кроме того, один гражданин госпитализирован в больницу с ранениями. Согласно данным Офиса Генпрокурора, погибших нет.

Процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны вооруженными силами России.

Напомним, ночью 3 апреля, Одессу атаковали с воздуха. Часть ракет удалось сбить с помощью средств ПВО.

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