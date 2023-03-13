Люди ссылаются на норму закона, согласно которой если монополист ДТЭК не выполняет подключение дома вовремя, он обязан выполнить работы бесплатно.

"Согласно ответу НКРЭКУ "Одесские электросети" должны были выполнить подключение еще 20 января 2022 года, – рассказал руководитель управляющей компании Максим Высотченко. Сейчас март 2023 года. Сроки сорваны более чем на год. По договору, в случае превышения срока на 120 дней исполнитель обязан вернуть 80% оплаченных средств".

На сегодняшний день дом еще заживлен, как говорится «от строителей», на временном оборудовании. Доступна только треть из требуемой мощности. Поэтому, говорят жители, электричество постоянно исчезает, а в период экстренных отключений приходилось по несколько часов ждать сотрудников ДТЭК, которые вручную подавали свет.

Одесситы нашли, как решить проблему:

Поэтому вместо трех часов, как у большинства одесситов, Малинки получали свет на 15 минут, а могли сидеть без электричества круглосуточно.

Сейчас война, люди не планируют перекрывать дороги и рассчитывают, что юридический механизм возврата средств заставит монополиста увеличить им мощность в 3 раза, как это предусмотрено договором. Кроме того, на свое собрание жители позвали общественных деятелей, чтобы поделиться с ними юридической практикой, которая пригодится другим ОСМД, где также годами не выполняются договоры.