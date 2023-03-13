Люди посилаються на норму закону, згідно якої, якщо монополіст ДТЕК не виконує підключення будинку вчасно, він зобов'язаний виконати роботи безкоштовно.

"Згідно з відповіддю НКРЕКП "Одеські електромережі" мали виконати підключення ще 20-го січня 2022 року, – розповів керівник керуючої компанії Максим Висотченко. Зараз березень 2023 року. Терміни зірвані більше ніж на рік. За договором, у разі перевищення терміну на 120 днів виконавець зобов'язаний повернути 80% оплачених коштів".

На сьогоднішній день будинок ще заживлений, як то кажуть «від будівельників», на тимчасовому обладнанні. Доступна лише третина з необхідної потужності. Через це, кажуть жителі, електрика постійно зникає, а в період екстрених відключень доводилося по кілька годин чекати на співробітників ДТЕК, які вручну подавали світло.

Одесити знайшли, як вирішити проблему:

Через це, замість трьох годин, як у більшості одеситів, Малинки отримували світло на 15 хвилин, а могли сидіти без електрики цілодобово.

Зараз війна, люди не планують перекривати дороги і розраховують, що юридичний механізм повернення коштів змусить монополіста збільшити їм потужність у 3 рази, як передбачено договором. Крім того, на свої збори жителі покликали громадських діячів, щоб поділитися з ними юридичною практикою, яка стане в нагоді іншим ОСББ, де так само роками не виконуються договори.