Починаючи з 2019 року, Гогілашвілі працював у МВС і не знав горя. Він очолював все, що було пов'язано з наркотиками, а потім вирішив здобути для себе трохи слави, тож поїхав на Схід.

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Початок історії Гогілашвілі

На блокпосту його зі зрозумілих причин зупинили, щоб перевірити документи. Саме з цього і розпочалася історія.

Вже потім до мережі потрапило інше відео, де Гогілашвілі подібним тоном розмовляє і зі столичними поліцейськими.

Розмова Гогілашвілі із поліцією: дивіться відео



Хоч і МВС, і президент, і Кабмін на цю історію швидко відреагували та звільнили "дружочка", але журналістам цього замало. Хочеться зрозуміти, звідки стільки гонору. Наближаємось до найцікавішого:

по-перше, все свідчить про те, що Гогілашвілі, окрім українського, має ще громадянство Росії;

по-друге, він знайомий з президентом, а його дружина працює особистим помічником Зеленського ще з часів "Кварталу";

по-третє, як з'ясували журналісти "Слідства. Інфо", живе Гогілашвілі під одним дахом з головним розвідником України – Кирилом Будановим.

Коли я кажу "під одним дахом", то маю на увазі не багатоповерхівку, а приватний будинок за містом. Винаймає дім саме родина Олександра Гогілашвілі та Марини Левченко. А Кирило Буданов з дружиною у них нібито у гостях – пів року.

Буданов у гостях Гогілашвілі вже пів року

Питання навіть не в тому, що оренда такого помешкання коштує всі грошей світу – тобто всіх грошей, які офіційно заробляють Марина Левченко та Олександр Гогілашвілі.

І навіть не в тому, що в декларації написано, що Левченко – помічниця президента – насправді й досі працює на студію "Квартал 95" і тому не може мати доступу:

ні до будівлі Офісу Президента;

ні до державних таємниць.

Вона, як стверджують журналісти, присутня на кожній зустрічі гаранта. Питання навіть не в тому, що вони користуються автомобілями, на яких висять номера прикриття і охороною Служби безпеки України.

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А в тому, що людина, яка ймовірно має російський паспорт (принаймні, така інформація є на сайті федеральної податкової служби Росії) і яка, ймовірно, була помічником депутата держдуми Миколи Валуєва (про що свідчать їхні численні фото в "Одноклассниках") живе в одному будинку з головним розвідником.

Живуть вони там не з двома окремими входами і виходами, а зі спільним холом та кухнею, на якій за чашкою чаю можуть обговорювати будь-яку закриту інформацію. Все це відбувається в умовах нової ймовірної російської агресії.

Ще одне запитання, яке логічно виникає, це те, чи знають про це в Офісі Президента і, відповідно, сам президент.

Але поки правоохоронні органи на інформацію, яку виклали в матеріалі журналістів "Слідство. Інфо", не відреагували і додаткову інформацію не запросили.



Гогілашвілі і Буданов живуть в одному будинку / Фото з інстаграму Буданова

Чия нерухомість

Та й це, як з'ясувалось, ще не все. Коли здавалося, що гірше вже бути не може, то знизу постукали. Журналістам вдалося "розкопати" інформацію про те, чий це будинок: кому він належить і в кого його орендують.

З'ясували, бо у договорі оренди вказали прізвище рієлтора, а не власника цієї дачі. Здала цю нерухомість в оренду бізнеспартнерка та колишня дружина Олександра Стрелковського.

Вам ця особа може і невідома, а от ЗМІ його знають як організатора великих конвертаційних центрів. Їхній оборот складає за рік не тисячі, не мільйони, а десятки мільярдів гривень.

Хоч ця діяльність – незаконна, але спіймати Стрелковського на гарячому правоохоронцям жодним чином не вдається.

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Але ви тільки не подумайте, що заступник міністра, який знімав у нього хату, телефонував і попереджав останнього про обшуки у його бізнесімперії і допомагав йому сховати такі необхідні податковій документи.

Правда, бути ж такого не може, збіг – не інакше. Дуже багато збігів і як реагувати на них, я, чесно, поняття не маю.