Журналисты издания обнародовали результаты расследования "Дружочки". Его фигурантами являются глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и уже бывший замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили.

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Буданов и Гогилашвили могут жить в одном доме

Месяцами журналисты фиксировали, как с территории имения в селе Хотов под Киевом, где проживает Гогилашвили и его жена Мария Левченко, выезжала черная машина Volvo на номерах прикрытия. Ее сопровождал внедорожник Nissan – тоже на номерах прикрытия.

Справка. Номера прикрытия – ненастоящие номерные знаки, которые не позволяют идентифицировать личность владельца машины. Иногда их используют для безопасности людей, находящихся под госохраной.

Кроме кортежа и охраны, расследователи заметили усиленные меры безопасности перед выездом Volvo. Выяснилось, что авто – часть автопарка подразделения Службы безопасности Украины. Впоследствии журналисты зафиксировали тот же кортеж и с теми же номерами прикрытия на въезде в Главное управление разведки Минобороны.

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