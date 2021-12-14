Расследователи зафиксировали, как сына помощницы президента Марии Левченко и Гогилашвили привез в КВЦ Парковый автомобиль с номерами СБУ. Это якобы было 21 ноября, когда в комплексе проходило заседание "Слуги народа".

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С мальчиком мог быть сотрудник Альфа

Ребенка якобы привезли на авто Chevrolet Suburban. Журналисты отмечают, что, учитывая толщину дверцы и оконных рам, машина бронированная. Из нее вышел мужчина, а за ним – мальчик.

Номерные знаки закреплены за автомобилем Volkswagen Transporter. Журналисты утверждают, что партия таких в 2019 году поступила на баланс СБУ. Источники СМИ говорят, что мужчина, который вышел из машины перед парнем, является сотрудником спецподразделения Альфа СБУ.

Кстати, уехал мальчик с Паркового уже на другом авто – Mazda 3. По информации СМИ, машина зарегистрирована на Левченко.

Что говорят в СБУ

Расследователям ответили: информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной. Кроме того, отметили, СБУ действует исключительно в рамках законодательства.

Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей в частности,

– добавили в спецслужбе.

В редакции рассказали, что, кроме ответа СБУ, получили подтверждение от другого правоохранительного органа, что семье Гогилашвили действительно предоставили охрану Альфы. Сам Гогилашвили и Левченко не ответили на телефонные звонки.

Может ли Альфа СБУ охранять Гогилашвили

Журналисты отметили, что Альфа СБУ может предоставлять охрану участникам уголовных дел. Чиновники для получения охраны используют производство о якобы угрозе жизни.

Добавили, что политики, которым не предусмотрена госохрана, могут пользоваться такими вещами. В частности, помощнику президента и заместителю министра по должности госохрана не предоставляется.

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