Предварительно известно, что инцидент произошел на въезде в Донецкую область. Причина – авто остановили и попросили показать документы.
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Заместитель Дениса Монастырского Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими. Это случилось на блокпосте в Краматорске.
Источник:канал "Остання Крапля"
Предварительно известно, что инцидент произошел на въезде в Донецкую область. Причина – авто остановили и попросили показать документы.
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Новость дополняется…