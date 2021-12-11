Речь идет о "разборках", которые замминистра вероятно устроил на блокпосте в Краматорске во время выезда из Донецкой области.

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Монастырский отстранит своего заместителя на время дисциплинарного производства

Глава Министерства внутренних дел заявил, что из-за событий на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили инициировал перед премьер-министром и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны установить:

все обстоятельства;

а также сделать выводы.

На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабмин,

– написал Монастырский.

Министр внутренних дел также заверил, что он лично изучит "все детали того, что произошло, и приму соответствующие управленческие решения".

"Разборки" на блокпосте в Краматорске – смотрите видео

Коротко об инциденте с заместителем министра на блокпосте