Попередньо відомо, що інцидент трапився на в'їзді в Донецьку область. Причина – авто зупинили й попросили показати документи.
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Заступник Дениса Монастирського Олександр Гогілашвілі влаштував скандал із поліцейськими. Це трапилось на блокпості в Краматорську.
Джерело:канал "Остання Крапля"
Попередньо відомо, що інцидент трапився на в'їзді в Донецьку область. Причина – авто зупинили й попросили показати документи.
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Новина доповнюється…