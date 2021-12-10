Загалом вони встановили приблизно 30 осіб, які причетні до цього інциденту. Поліцейські вже провели обшуки вдома у кількох фігурантів гучної справи. В процесі вони вилучили речові докази скоєного правопорушення.

До теми Невідомі з битами напали на київський бар "Хвильовий": трощили та залили газом

Що буде з вандалами

Перші підозри оголосили хлопцям 2005 та 2006 років народження.

Їм інкримінують хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Підліткам загрожує 3 – 7 років за ґратами. Невдовзі їм мають обрати запобіжні заходи.

Зверніть увагу! Наразі розслідування триває. Згодом підозри оголосять решті хуліганів, які здійснили напад на бар "Хвильовий".

МВС показало кадри погрому в барі "Хвильовий":

Коротко про напад на заклад

Прикрий випадок стався ввечері 26 листопада. Гурт молодиків з битами потрощив у барі "Хвильовий" вікна та меблі на терасі й спробував прорватися всередину приміщення. Коли їм це не вдалося, зловмисники забризкали людей всередині через побиті шибки сльозогінним газом і втекли. По гарячих слідах поліції вдалося затримати 12 агресивних нападників.

Згодом колектив бару розповів, що під час нападу лунали образливі фрази, матюки і навіть погрози фізичної розправи. Нападники були настільки зухвалими, що побили навіть охоронців закладу.

На погром відреагувала група народних депутатів, які підписали звернення до МВС з проханням втрутитися у ситуацію.