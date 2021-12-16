Журналісти видання оприлюднили результати розслідування "Дружочки". Його фігурантами є глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та вже колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі.
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Буданов та Гогілашвілі можуть жити в одному будинку
Місяцями журналісти фіксували, як із території маєтку у селі Хотів під Києвом, де проживає Гогілашвілі та його дружина Марія Левченко, виїжджала чорна автівка Volvo на номерах прикриття. Її супроводжував позашляховик Nissan – теж на номерах прикриття.
Крім кортежу та охорони, розслідувачі помітили посилені заходи безпеки перед виїздом Volvo. З'ясувалося, що авто – частина автопарку підрозділу Служби безпеки України. Згодом журналісти зафіксували той же кортеж і з тими ж номерами прикриття на в’їзді до головного управління розвідки Міноборони.
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