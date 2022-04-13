Сценарий создания фейковых народных республик – типичный для России
Об этом рассказал журналист Сергей Лещенко на брифинге в Офисе Президента, сообщает 24 канал. Как известно, намерениям врага помешала СБУ.
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Сергей Лещенко рассказал, что сценарий создания фейковых народных республик на Западе Украины был прописан в российских СМИ еще в начале полномасштабной войны.
Это был один из базовых сценариев, которых добивается Россия, начав войну против Украины,
– сказал журналист.
Лещенко объяснил, что цель этих фейковых республик – якобы поддержка местным населением желания отделиться от Киева.
По словам журналиста, сценарий создания фейковых народных республик – типичный для России. Лещенко отметил, что так было на Донбассе, и теперь россияне пытаются сделать что-то подобное в Херсоне.
Кроме того, он напомнил, что российская пропаганда распространяла фейк о намерении русинов создать так называемую фейковую республику "Карпатскую Русь".
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