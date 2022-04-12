План оккупантов не удался

На сотрудничество со следствием пошел один из участников группировки. Он рассказал, что группа начала работу по свержению конституционного строя еще в прошлом году.

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С мужчиной связался российский разведчик в отставке, являвшийся организатором схемы. Россиянин заявил о намерении создать новое народовластие в Украине. Группа должна была перейти к силовому сценарию, если бы действующая власть "сама не ушла в отставку".

Для захвата власти группировка должно было завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и обеспечить их оружием,

– рассказали в СБУ.

Злоумышленники должны были воплощать свой план одновременно с началом войны. Однако организатор и ключевые лица были задержаны в начале марта украинскими правоохранителями. Они скрывались в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Один из подельников признал свою вину и свидетельствовал против организатора. Материалы относительно него направлены в суд.

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