Какие теракты планирует режим Путина

По данным украинской разведки спецслужбы России планируют серию терактов. В частности, они будут взрывать жилые дома, больницы и школы.

Важно В результате осады Мариуполя в городе могли погибнуть больше 10 тысяч жителей, – мэр

Также россияне хотят нанести ракетные удары по Белгороду, или же одному из городов временно оккупированного Крыма.

Начальник Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов убежден, что провальное выполнение плана по мобилизации заставляет путинский режим вводить в действие грязные сценарии. Все для того, чтобы эмоционально всколыхнуть россиян и еще больше настроить против украинцев.

Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом Вооруженные Силы и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов",

– рассказал Буданов.

Российские спецслужбы будут говорить, что так украинцы отомстили за Бучу и Краматорск.

В России распространяют антиукраинскую истерию

В последние дни российские чиновники все больше усиливают антиукраинскую истерию в своих городах. Так, в Белгородской и Курской областях начали рыть окопы. Также среди населения нагнетают панику о мнимом наступлении украинских добровольческих батальонов и ДРГ.