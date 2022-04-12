Об огромных масштабах погибших в Мариуполе в комментарии сообщил мэр города Вадим Бойченко. Он также выразил опасение, что на самом деле жертв может быть еще больше.
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В Мариуполе могли погибнуть свыше 10 тысяч человек
Мэр сообщил, что после начала российского вторжения в городе погибли больше 10 тысяч мирных жителей. Бойченко отметил, что улицы города "устланы" труппами. А количество погибших может составить даже больше 20 тысяч человек.
Мэр Мариуполя также сказал, что российские военные привезли в город мобильное кремационное оборудование. Он обвинил оккупантов в отказе пропускать гуманитарные конвои в город с целью скрыть последствия их действий.
Россияне вывезли много тел в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники. "Мобильные крематории приехали в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба, и эти тела сжигают", – объяснил Бойченко.
Кроме того, в Мариуполе остаются примерно 120 тысяч мирных жителей, которые остро нуждаются в пище, воде, тепле и связи.
Отметим, что город находится в блокаде с 1 марта. Более 90% зданий и разрушены. Накануне оккупанты применили там химическое оружие.
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