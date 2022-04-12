Які теракти планує режим Путіна

За даними української розвідки, спецслужби Росії планують серію терактів. Зокрема, вони будуть підривати житлові будинки, лікарні та школи.

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Також росіяни хочуть завдати ракетні удари по Бєлгороді, або ж одному з міст тимчасово окупованого Криму.

Начальник Головного управління розвідки генерал-майор Кирило Буданов переконаний, що провальне виконання плану з мобілізації змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії. Все для того, щоб емоційно сколихнути росіян та ще більше налаштувати проти українців.

Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні Сили України та добровольчі батальйони. Хочуть створити емоційну картину "звірств українських націоналістів",

– розповів Буданов.

Російські спецслужби казатимуть, що так українці помстилися за Бучу і Краматорськ.

У Росії поширюють антиукраїнську істерію

Останніми днями російські чиновники все більше посилюють антиукраїнську істерію у своїх містах. Так, у Бєлгородській та Курській областях почали рити окопи. Також серед населення нагнітають паніку про уявний наступ українських добровольчих батальйонів і ДРГ.

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