План окупантів не вдався

На співпрацю зі слідством пішов один з учасників угруповання. Він розповів, що група почала роботу з повалення конституційного ладу ще минулого року.

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З чоловіком зв'язався російський розвідник у відставці, який був організатором схеми. Росіянин заявив про намір створити нове народовладдя в Україні. Група мала перейти до силового сценарію, якби чинна влада "сама не пішла у відставку".

Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, і забезпечити їх зброєю,

– розповіли у СБУ.

Зловмисники мали втілювати свій план одночасно з початком війни. Однак організатора та ключових осіб затримали на початку березня українські правоохоронці. Вони переховувалися в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

Один зі спільників визнав свою вину та свідчив проти організатора. Матеріали щодо нього скеровано до суду.

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