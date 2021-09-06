Говорится, в частности, о том, чтобы закрепить в нем цифровые права человека. Об этом сообщил первый заместитель председателя парламента и "слуга народа" Руслан Стефанчук.

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Почему нужны изменения в Конституцию

Стефанчук заметил, что Конституция была принята еще в 1996 году, поэтому "на каком-то этапе она должна измениться". Депутатское объединение "За конституционную реформу и эффективную власть" считает своей приоритетной задачей именно ее осовременивание.

Справка. В состав этого межфракционного объединения вошли 283 народных депутата. Его сопредседателями являются "слуги" Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Павел Фролов, Виктория Подгорная и Андрей Клочко.

Заместитель председателя парламента обратил внимание на то, что сейчас существует немало новых прав, которых не было 25 лет назад, когда писали Конституцию. "Это, в частности, цифровые права, так называемые права пятого поколения. Их тоже надо адекватно отразить", – отметил он.

Стефанчук: Некоторые права существуют только на бумаге

Кроме этого, политик считает, что одновременно следует переосмыслить и те права, которые уже существуют. Ведь сейчас в основном законе есть ряд "декларативных прав", то есть таких, которые существуют только на бумаге, объяснил Стефанчук.

Никому не нужно право, которое нельзя реализовать. Наша задача – оживить каталог прав, которые существуют, и сделать из них реальные правовые возможности,

– убежден "слуга народа".

По словам нардепа, важно также закрепить реальные гарантии прав на приватность и репутацию лица. Якобы пока защитить их очень сложно.

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