Говорится, в частности, о том, чтобы закрепить в нем цифровые права человека. Об этом сообщил первый заместитель председателя парламента и "слуга народа" Руслан Стефанчук.
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Почему нужны изменения в Конституцию
Стефанчук заметил, что Конституция была принята еще в 1996 году, поэтому "на каком-то этапе она должна измениться". Депутатское объединение "За конституционную реформу и эффективную власть" считает своей приоритетной задачей именно ее осовременивание.
Заместитель председателя парламента обратил внимание на то, что сейчас существует немало новых прав, которых не было 25 лет назад, когда писали Конституцию. "Это, в частности, цифровые права, так называемые права пятого поколения. Их тоже надо адекватно отразить", – отметил он.
Стефанчук: Некоторые права существуют только на бумаге
Кроме этого, политик считает, что одновременно следует переосмыслить и те права, которые уже существуют. Ведь сейчас в основном законе есть ряд "декларативных прав", то есть таких, которые существуют только на бумаге, объяснил Стефанчук.
Никому не нужно право, которое нельзя реализовать. Наша задача – оживить каталог прав, которые существуют, и сделать из них реальные правовые возможности,
– убежден "слуга народа".
По словам нардепа, важно также закрепить реальные гарантии прав на приватность и репутацию лица. Якобы пока защитить их очень сложно.