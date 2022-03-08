В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели осуществляют патрулирование территории, а также охлаждение соседних резервуаров.
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Один из резервуаров нефтебазы в Житомире еще горит
На утро 8 марта на нефтебазе в Житомире идет горение остатков нефтепродуктов в двух резервуарах, один горит наиболее интенсивно,
– отметили в ГСЧС.
Горение контролируемое. Сейчас на месте возгорания работают 13 чрезвычайных работников и 2 единицы техники.
В ГСЧС также рассказали, что в результате взрыва в одном из прогремевших накануне резервуаров 3 пожарных получили ожоги рук и лица. Двое из них были госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью нет.
Россияне нанесли авиаудар по нефтебазам Житомирщины
Вечером 7 марта захватчики нанесли авиаудары по нефтебазам в Житомирской области. В результате там вспыхнули пожары. В поселке Черняхов возгорание удалось ликвидировать утром 8 марта.
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