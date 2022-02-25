Соответствующие кадры опубликовали в сети в 14:36. На них заметно, как преданно мужчина пытается противостоять врагу.

Важно Под Черниговом идут бои с российскими военными: ситуация сложная

Мужчина пытался противостоять российской армии

Одинокий, но явно храбрый человек пытается остановить колонну российской военной техники,

– говорится в сообщении.

На кадрах заметно, как мужчина стучит по машинам руками, а его объезжают.

Кстати, на кадрах российская техника колонной движется по дороге. К сожалению, пользователи не написали, где именно произошло движение.

Мужчина пытался остановить движение военной техники России: смотрите видео

Стоит также вспомнить, что украинская власть призывает людей не сообщать о перемещении украинской техники.

Однако активно распространять видео с геолокацией и передвижением войск России.

Также известно, что россияне оставляют знаки на украинских улицах, чтобы информировать российских военных. Полиция просит их зарисовывать или сообщать на 101.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!