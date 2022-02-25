Соответствующие кадры опубликовали в сети в 14:36. На них заметно, как преданно мужчина пытается противостоять врагу.

Важно Под Черниговом идут бои с российскими военными: ситуация сложная

Мужчина пытался противостоять российской армии

Одинокий, но явно храбрый человек пытается остановить колонну российской военной техники,
– говорится в сообщении.

На кадрах заметно, как мужчина стучит по машинам руками, а его объезжают.

Кстати, на кадрах российская техника колонной движется по дороге. К сожалению, пользователи не написали, где именно произошло движение.

Мужчина пытался остановить движение военной техники России: смотрите видео

Стоит также вспомнить, что украинская власть призывает людей не сообщать о перемещении украинской техники.

Однако активно распространять видео с геолокацией и передвижением войск России.

Также известно, что россияне оставляют знаки на украинских улицах, чтобы информировать российских военных. Полиция просит их зарисовывать или сообщать на 101.