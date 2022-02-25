Відповідні кадри оприлюднили у мережі о 14:36. На них помітно, як віддано чоловік намагається протистояти ворогу.
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Чоловік намагався протистояти російській армії
Самотній, але явно хоробрий чоловік намагається зупинити колону російської військової техніки,
– мовиться у повідомленні.
На кадрах помітно, як чоловік стукає по машинах руками, а його об'їжджають.
До речі, на кадрах російська техніка колоною рухається дорогою. На жаль, користувачі не написали, де саме відбувся рух.
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Варто також пригадати, що українська влада закликає людей не повідомляти про переміщення української техніки.
Натомість – активно поширювати відео з геолокацією та пересуванням військ Росії.
Також відомо, що росіяни залишають знаки на українських вулицях, щоб інформувати російських військових. Поліція просить їх замальовувати чи повідомляти на 101.