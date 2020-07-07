Российские оккупационные войска продолжают обстрелы на Донбассе. 6 июля были зафиксированы семь обстрелов, с начала суток 7 июля – еще три.

В понедельник, 6 июля, в результате обстрелов противника один украинский воин получил боевую травму. Об этом говорится в сообщении Штаба Операции объединенных сил.

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6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия", – отметили в Штабе ООС.

По состоянию на утро 7 июля российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм вел огонь на подступах к Новотошковскому.

Не было спокойно и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Старогнатовки враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала