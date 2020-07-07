Російські окупаційні війська продовжують обстріли на Донбасі. 6 липня було зафіксовано сім обстрілів, з початку доби 7 липня – ще три.

В понеділок, 6 липня, внаслідок обстрілів противника один український воїн отримав бойове травмування. Про це йдеться в повідомленні Штабу Операції об'єднаних сил.

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6 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

"Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії", – відзначили в Штабі ООС,

Станом на ранок 7 липня російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм вів вогонь на підступах до Новотошківського.

Не було спокійно і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Поблизу Старогнатівки ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу