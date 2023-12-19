Глава государства во время пресс-конференции обратил внимание на трудности, связанные с мобилизацией. В частности, те, которые связаны с финансированием украинской армии, передает 24 Канал. На них он пролил свет на фоне просьбы Генштаба мобилизовать 440 тысяч бойцов.

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Оперативно о главном с пресс-конференции президента Зеленского и в нашем телеграме.

Вопросы финансирования войска

Глава государства подчеркнул, что "все это стоит денег". Он встал на защиту гражданских, вносящих свой финансовый вклад, чтобы поддерживать украинское войско.

Я много раз об этом говорил, заработную плату им платит наше население, наши люди, вы все, люди, платящие налоги. Когда мы говорим о той или иной мобилизации, мы должны с вами знать: один воин – шесть человек. Это шесть человек в гражданской жизни,

– подчеркнул он.

Что касается мобилизации, то Владимир Зеленский отметил, что стремится видеть детали, касающиеся этого процесса. И не важно, говорится ли о 440 тысячах, 340 тысячах, 240 или 100 тысячах.

В то же время, президент подчеркнул, что женщин мобилизовать в Украине не будут. В то же время отметил, что в вопросе снижения мобилизационного возраста до 25 лет, то сначала обратит внимание на аргументы по этому поводу. И в таком случае может согласиться с этим решением.