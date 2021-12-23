В штабе показали мощное видео стрельбы, подписав его "один выстрел – одна цель".

К теме Украинские бойцы обнародовали фотографии по стрельбе из Javelin на Донбассе: фантастические кадры

Что известно о стрельбе из Javelin

В ООС рассказали, что стреляли из Javelin на одном из общевойсковых полигонов.

Попадание в цель стопроцентное. Уничтожение – полное. Личный состав показал совершенное владение этим высокоточным оружием,
– говорится в сообщении.

Javelin в украинской армии

Первые противотанковые ракетные комплексы Javelin поступили в Украину в апреле 2018 года. Это была помощь США.

В июне 2020 и декабре 2021 года ВСУ снова получали новые Javelin. В настоящее время на вооружении украинской армии находятся:

  • почти 100 пусковых установок,
  • примерно 500 ракет.

Их могут применить на Донбассе, если Россия решится на полномасштабное вторжение.

Что такое Javelin?

Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс "Джавелин", предназначенный для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, которые перемещаются на низкой высоте и скорости. Например, вертолетов или беспилотников.