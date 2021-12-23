В штабе показали мощное видео стрельбы, подписав его "один выстрел – одна цель".
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Что известно о стрельбе из Javelin
В ООС рассказали, что стреляли из Javelin на одном из общевойсковых полигонов.
Попадание в цель стопроцентное. Уничтожение – полное. Личный состав показал совершенное владение этим высокоточным оружием,
– говорится в сообщении.
Javelin в украинской армии
Первые противотанковые ракетные комплексы Javelin поступили в Украину в апреле 2018 года. Это была помощь США.
В июне 2020 и декабре 2021 года ВСУ снова получали новые Javelin. В настоящее время на вооружении украинской армии находятся:
- почти 100 пусковых установок,
- примерно 500 ракет.
Их могут применить на Донбассе, если Россия решится на полномасштабное вторжение.