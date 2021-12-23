У штабі показали потужне відео стрільби, підписавши його "один постріл – одна ціль".

До речі Українські бійці оприлюднили світлини зі стрільби з Javelin на Донбасі: фантастичні кадри

Що відомо про стрільбу з Javelin

В ООС розповіли, що стріляли з Javelin на одному із загальновійськових полігонів

Потрапляння у ціль стовідсоткове. Знищення – повне. Особовий склад показав досконале володіння цією високоточною зброєю,

– мовиться у повідомленні.

Javelin в українській армії

Перші протитанкові ракетні комплекси Javelin надійшли в Україну у квітні 2018 року. Це була допомога від США.

У червні 2020 та грудні 2021 ЗСУ знову отримували нові Javelin. Наразі на озброєнні української армії перебувають:

майже 100 пускових установок,

приблизно 500 ракет.

Їх можуть застосувати на Донбасі, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення.