У штабі показали потужне відео стрільби, підписавши його "один постріл – одна ціль".
До речі Українські бійці оприлюднили світлини зі стрільби з Javelin на Донбасі: фантастичні кадри
Що відомо про стрільбу з Javelin
В ООС розповіли, що стріляли з Javelin на одному із загальновійськових полігонів
Потрапляння у ціль стовідсоткове. Знищення – повне. Особовий склад показав досконале володіння цією високоточною зброєю,
– мовиться у повідомленні.
Javelin в українській армії
У червні 2020 та грудні 2021 ЗСУ знову отримували нові Javelin. Наразі на озброєнні української армії перебувають:
- майже 100 пускових установок,
- приблизно 500 ракет.
Їх можуть застосувати на Донбасі, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення.