У штабі ООС оприлюднили фантастичні кадри зі стрільби. Як відомо, ці комплекси можуть знищувати танки на відстані до 5 кілометрів.

Важливо Українські військові вперше провели стрільби з Javelin: потужне відео

Наказ про проведення стрільб віддав камандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк. За словами керівника занять полковника Богдана Союшкіна, застосування даного Javelin з метою тренування особового складу в районі проведення ООС відбувається вперше.

Мета навчань

Стрільба з протитанкового комплексу велася по умовній цілі – танку в окопі, який був розташований на відстані у 1,5 кілометра. Завдяки навчанням вдалося визначити ефективність ведення вогню з Javelin у зимових погодних умовах, а саме:

сильному вітру,

низькій температурі повітря.

Попре те, що військовослужбовці стрільбу з даного озброєння вели вперше, завдання виконали успішно – ціль умовного противника була уражена.

Що про Javelin кажуть українські бійці

Військовослужбовець ЗСУ Віктор, який вів стрільбу з ПТРК, зазначив, що ураження цілей з Javelin не викликає труднощів у фахівців, які мають досвід застосування вітчизняних та радянських аналогів комплексу.

Головна перевага Javelin – легкість у керуванні. Ракета після пуску сама наводиться на ціль, що дозволяє досягати практично 100% влучності стрільби,

– розповів військовослужбовець.

Навчальні стрільби на Донбасі / Фото штабу ООС

Забезпечення ЗСУ Javelin

Перші протитанкові ракетні комплекси Javelin, як допомога від США, надійшли в Україну у квітні 2018 року. Згодом наші ЗСУ отримували нові Javelin у червні 2020-го та грудні 2021 року. Як зазначається, на сьогодні на озброєнні ЗСУ перебуває:

майже 100 пускових установок,

приблизно 500 ракет.

Їх можуть застосувати на Донбасі у разі повномасштабного російського вторгнення.

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Повний текст публікації штабу ООС:

За наказом Командувача Об'єднаних сил генерала-лейтенанта Олександра Павлюка, на одному із загальновійськових полігонів в районі проведення ООС відбулося практичне виконання стрільб. Застосування даного ПТРК з метою тренування особового складу в районі проведення ООС відбувається вперше. Так, стрільба з протитанкового комплексу велася по умовній цілі – танку в окопі, який знаходився на відстані близько 1,5 кілометра.

Крім того, було визначено ефективність ведення вогню з ПТРК Javelin у зимових погодних умовах – сильному вітру та низькій температурі повітря. Попре те, що військовослужбовці стрільбу з даного озброєння виконували вперше, завдання було виконано успішно – ціль умовного противника було уражено.